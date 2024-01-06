Минчанка использовала 46-летнюю подругу для заработка на интимных услугах
- 6.01.2024, 1:08
Та хотела завязать, но «начальница» стала угрожать.
Неработающая 38-летняя женщина задержана в Минске за использование занятия проституцией, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Она угрожала своей «подчиненной».
Минчанка оказывала мужчинам интимные услуги за деньги. Предложила своей 46-летней подруге подзаработать таким же способом.
В итоге «начальница» обсуждала с потенциальными клиентами условия, после чего передавала их данные приятельнице, которая отправлялась в место назначения.
«Последняя позже захотела прекратить такое „сотрудничество“, однако получила в ответ от задержанной угрозы», — рассказали в милиции.
Возбуждено уголовное дело за использование занятия проституцией.