Минчанка использовала 46-летнюю подругу для заработка на интимных услугах 6.01.2024, 1:08

Та хотела завязать, но «начальница» стала угрожать.

Неработающая 38-летняя женщина задержана в Минске за использование занятия проституцией, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Она угрожала своей «подчиненной».

Минчанка оказывала мужчинам интимные услуги за деньги. Предложила своей 46-летней подруге подзаработать таким же способом.

В итоге «начальница» обсуждала с потенциальными клиентами условия, после чего передавала их данные приятельнице, которая отправлялась в место назначения.

«Последняя позже захотела прекратить такое „сотрудничество“, однако получила в ответ от задержанной угрозы», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за использование занятия проституцией.

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