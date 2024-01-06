Mark Formelle выпустила носки с днями недели по-белорусски
- 6.01.2024, 3:11
Пока только для женщин.
Компания Mark Formelle выпустила носки с белорусскими названиями дней недели. Каждый со своим рисунком.
«Наша горячая новинка — носочки-неделька. Чтобы точно не забыть, какой сегодня день», — пошутили в пресс-службе компании.
На каждом носке рисунок рыжего кота. В понедельник он плачет, а в пятницу радуется. В субботу, похоже, отдыхает где-то в месте с зеркальным шаром. В воскресенье, видимо, что-то предвкушает или печалится — не очень понятно.
Новинку предлагают искать на сайте и в фирменных магазинах сети. Заявленная цена набора из семи пар — 29,99 рубля. Носки женские.