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Совбез ООН обсудит использование РФ северокорейских ракет

  • 6.01.2024, 5:02
Совбез ООН обсудит использование РФ северокорейских ракет

10 января.

Совет безопасности ООН в среду, 10 января, рассмотрит вопрос поставки КНДР баллистических ракет России и их использование против Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, США имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ.

«США информируют, что имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ. По информации США, недавно КНДР передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили несколько баллистических ракет КНДР по Украине, в том числе в рамках ночной атаки», - написал Кислица в соцсети Х.

По словам Кислицы, США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, «чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей».

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