Шесть пар легендарных кроссовок Майкла Джордана выставили на аукцион 6.01.2024, 6:14

Майкл Джордан

Стоят миллионы долларов.

Коллекция Air Jordan баскетболиста Майкла Джордана с каждого из шести его победных чемпионатов в НБА будет продана на аукционе.

По данным Daily Mail набор под названием The Dynasty Collection состоит из Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998).

На сайте Sotheby’s говорится, что в рамках аукциона любой желающий сможет приобрести легендарную обувь, в которой Джордан выигрывал НБА с Чикаго Буллз.

Напомним, что ранее в таком формате за 1,38 миллиона долларов были проданы кроссовки Flu Game — Air Jordan XII. А футболку выдающегося американского баскетболиста с первой игры финала НБА 1998 года продали на аукционе за колоссальные 10,09 миллионов долларов.

Отметим, что Майкл Джордан шесть раз становился MVP в победных финалах НБА. Он пятикратный MVP регулярного чемпионата и 14-кратный участник Матчей всех звезд.

Добавим, что баскетболист с перерывами поиграл в НБА с 1984 по 2003 год. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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