«Путину перед смертью было предсказание» 6.01.2024, 8:53

Глава РФ в свой последний день рождения получил странный подарок.

Большая война с Украиной была попыткой диктатора РФ Владимира Путина реализовать предсказание. Она провалилась.

Об этом рассказал в своем блоге в YouTube известный российский политолог профессор Валерий Соловей.

«Путину было предсказание… Я знаю часть этого предсказания, не все. И он, кстати, ему верил, потому что его жизнь и политика подтверждали то, что было в этом предсказании донесено. Там было ясно сказано, если он изменит мир, он будет жить и править вечно. И для него вот эти все планы гибридной войны, вторжения в Балтию, конфронтация с Украиной были попыткой реализовать это предсказание. Не получилось», - рассказал российский политолог.

Он уверяет, что 7 октября минувшего 2023 года Путин на свой день рождения якобы получил подарок с надписью: «Не изменил мир - покойся в забвении».

«Ведь сбылось - он же находится в холодильнике. Правда, пока не совсем все сбылось. В предсказании была часть, касающаяся (того, что будет - ред.) после Путина. Она сейчас находится в процессе своего развертывания», - сообщил Соловей.

Политолог Соловей настаивает, что диктатор РФ Владимир Путин скончался 26 октября 2023 года от онкологической болезни. С его слов, власть в стране захвачена чекистами под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева, а роль диктатора РФ выполняет двойник. Отметим, что никаких убедительных доказательств этой версии на данный момент нет.

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