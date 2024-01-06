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В России началось такое, что ого-го

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.01.2024, 9:02
  • 4,584
В России началось такое, что ого-го

Досмотрелись «старых песен о главном».

У российского начальства в ход пошли такие символы чудовищного прошлого, что ого-го. Кто бы мог подумать 24 февраля или в предыдущие годы хождения парадами.

Сначала белгородская мэрия советует жителям оклеить окна: «Это хороший способ защитить их от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. Лучше клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна». Словно в проклятые годы Второй мировой с десятками миллионами погибших народ головой макнули …

Теперь губернатор Белгородской области Гладков сообщает жителям Белгорода о том, что можно назвать добровольной эвакуацией: «Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах».

Довоевались, допраздновались, довыбирались Путина, досиделись на диванах, досмотрелись «старых песен о главном». Вот он, результат – заклеить окна крест-накрест и махнуть в Старый Оскол в «достаточно комфортные условия». Кстати, жить там на что, Гладков? Сухпаёк с кипятком будет? Машков и Безруков развлекать приедут?

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