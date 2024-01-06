«Все думают, что Пригожин жив» 1 6.01.2024, 9:10

1,790

Супруга оккупанта рассказала о настроениях в России.

Жена российского оккупанта пожаловалась на бомбежки Белгорода и рассказала о слухах, которые распространяются в России. Мол, 25-го числа наемники частной военной компании «Вагнер» обещают какой-то «подарок».

Некоторые считают, что это связано с экс-главарем ЧВК Евгением Пригожиным – якобы тот может быть жив.

Соответствующий перехват телефонного разговора российского военнослужащего с супругой обнародовало в YouTube Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Знаешь, у нас что творится в Белгороде?.. Бомбят, там сколько человек погибло, потом начали Киев бомбить. Сейчас еще говорят «вагнеровцы», что 25-го какой-то новогодний подарок нас ждет. Все думают, что Пригожин жив», – сказала своему мужу-оккупанту россиянка.

Она спросила, когда «это все», то есть война против Украины, закончится. «Лет через 10», – поделился своим мнением военный РФ.

Он также рассказал о случае, который произошел на Новый год. На позициях, где находится россиянин, много блиндажей, в каждом живут от двух до четырех человек. Каждому блиндажу перед праздником выделили порцию писем, которые пришли из России.

Оккупант объяснил жене, что украинцы называют захватчиков «м*ск*ли». «Для них это оскорбление для нас», – отметил он.

«И прикинь, вот, письма пришли на Новый год от детей. Я даже видео снял, как 31 декабря сидели читали... Нам дали письма. И каждому блиндажу дали письма. И вчера мне дают письмо, которое в другой блиндаж досталось. И там пишет, написано – рисунок, и на рисунке написано: «Наши герои, поздравляем вас с Новым годом! Желаем, чтобы вы победили этих долбо**ов м*ск*лей и выгнали их с нашей земли! Варя, 7 лет»... Это же из России пришло, прикинь?» – удивился военнослужащий РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».