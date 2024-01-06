Топ-пропагандист РФ Киселев оказался в центре громкого скандала 6.01.2024, 9:18

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Из-за Жерара Депардье.

На российского топ-пропагандиста Дмитрия Киселева пожаловались из-за «вражеской пропаганды» в его передаче «Вести недели» в эфире федерального канала, передает dialog.ua.

Жалобу на пропагандиста подал юрист и оппозиционер Михаил Беньяш, который недоволен демонстрацией в эфире фрагмента фильма «Вальсирующие» с Жераром Депардье.

В своем ТГ-канале юрист пишет, что на днях он столкнулся с высказыванием профессионального доносчика Ильи Ремесло, о том, что закон должен действовать одинаково для всех. Беньяш согласен с этими словами, а потому решил проучить Киселева.

Беньяш также интересовался у подписчиков и коллег, стоит ли ему обращать внимание «блюстительницы» нравов Мизулиной на «шок-контент» в эфире канала «Россия 1».

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