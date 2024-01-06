Осводовцы под Гомелем спасли провалившегося под лед зайца 2 6.01.2024, 9:26

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Что было потом?

Осводовцы под Гомелем спасли провалившегося под лед зайца. Животное, которое барахталось в воде на открытом участке Сожа, заметил в бинокль дежурный смены Ветковской спасательной станции общества спасения на водах.

«Косой выскочил на неокрепший лед и провалился. Сам выбраться не смог, хотя пытался: цеплялся за льдину лапами и даже зубами. Начальник спасательной станции Сергей Силкин и дежурный смены быстро среагировали. На лодке, в водолазном снаряжении подплыли к тонущему зайцу и вытащили его из воды. Справились быстро, за полторы минуты», — прокомментировали события в обществе.

Замерзшего зайца привезли на станцию, обогрели, а потом отпустили обратно в лес.

А сам случай служит иллюстрацией, насколько опасно сейчас выходить на лед. Если он не держит даже зайца, то что уж говорить о человеке?

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