Русский оккупант сам прыгнул в траншею к воинам ВСУ 6.01.2024, 9:29

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Украинский боец рассказал о курьезном случае на фронте.

Популярный украинский руфер Григорий Кириленко, более известный под ником Mustang Wanted, вспомнил случай на фронте, когда российский оккупант сам прыгнул в траншею бойцов ВСУ. Защитники быстро отреагировали на незваного гостя, стоявшего буквально в двух метрах перед ними, и быстро с ним попрощались.

Mustang, который с лета 2022 года служит в 47-й отдельной механизированной бригаде «Маґура», с улыбкой вспоминает тот случай, поскольку захватчик, очевидно, случайно «упал» прямо в руки бойцов Вооруженных сил Украины. Об инциденте, а также других «встречах» с врагом Григорий рассказал в интервью Юрию Бутусову для его одноименного YouTube-канала.

«Однажды к нам запрыгнул организм, просто к нам в траншею. Его там минуснули. Он был от нас в двух-трех метрах буквально... Я думаю, он там где-то затерялся во время атаки. Их размотали с Mk 19, я так думаю, или может мина какая-то пролетела... Он там где-то отлежался, дрон пролетел – он подполз близко, запрыгнул к нам и... умер. Я в этот момент думал только о том, что сейчас могут еще какие-нибудь чуваки подползти, поэтому старался ребят правильно расставить и увеличить радиус того, что я могу видеть, – поделился Mustang.

Боец также рассказал, что на поле боя ему нередко приходится вести перестрелки на коротких расстояниях, видеть противника в прицеле. Один из таких случаев также произошел в траншее воинов ВСУ, когда оккупанты подошли к ним на расстоянии 120 метров.

«120 метров, они идут в траншее. То есть 120 метров между нами, там посадка такая выкошенная и они идут – ты их слышишь, но не видишь... Они вылезли, мы в ночник их увидели, там были ребята из восьмого полка, и они меня спрашивают: «Что делать?» Я говорю: «Как что делать? Еб*шить». Они меня попросили спросить на штабе. Я выскакиваю из блиндажа, выхожу на командира и сообщаю: «Видим 8 организмов». Он отвечает: «Ну так еб*ште их, если видите». Ребята поставили пулемет, отработали по ним, их стало немного меньше – уже не восемь возвращалось назад», – рассказал руфер-военнослужащий.

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