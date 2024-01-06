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«Заходим в «Гранд Кафе» в Минске — а там Солодуха»

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  • Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»
  • 6.01.2024, 9:38
  • 6,916
«Заходим в «Гранд Кафе» в Минске — а там Солодуха»

В Беларуси крепчает «культурный маразм».

Опубликована концепция развития культурного пространства страны до 2026 года. От некоторых праздников будут отказываться на законодательном уровне.

Мы слышали много обсуждений по поводу Хэллоуина и Дня всех влюбленных, в частности Кочанова выступала яро против их празднования. Теперь же в концепции появился пункт о необходимости запрета «навязанных извне праздников». Никаких светящихся тыкв и сердечек с подписями — распродавайте все залежавшиеся атрибуты пока не поздно.

Еще интересно то, что теперь в магазинах и в ресторанах должны звучать только «лучшие произведения белорусских авторов». Так и представляем: заходим в «Гранд Кафе» в Минске, а там Солодуха со своей «Здравствуй, чужая милая». Хотя для «Евроопта» все его песни отлично бы подошли.

Мы видим, что вновь остро встал вопрос белорусизации, и, как всегда, у нас не спросили, нужно ли это нам. Все же Лукашенко всегда приписывал себе, как одно из важнейших дел в своей программе, сохранение культуры, языка и упорное насаждение национальных орнаментов.

Похоже, повсеместное внедрение культурного кода — новые программные установки. Очень удобно взять определенный период истории и назвать его насаждение повсюду «сохранением культуры».

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