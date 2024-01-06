Эксперт: НАТО готовится к прямому столкновению с РФ 6 6.01.2024, 9:51

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Это уже привело к важным последствиям.

Запад не передает Украине большого количества ракет и другого вооружения, потому что западные страны сами хотят быть готовыми, если разгорится прямое столкновение НАТО со страной-агрессором Россией.

При этом в России это понимают. Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок в интервью «Главреду».

По его словам, еще одной причиной, почему западные страны не дают Украине много вооружения, является отсутствие у них избытка оружия, который они были бы готовы передать.

«У стран Запада нет избытка оружия, который они готовы передать Украине. Как правило, излишки были всегда – это нормальная история. Европа, к сожалению, после завершения Холодной войны постоянно уменьшала свои расходы на оборонную сферу, поэтому сейчас вынуждена готовиться к прямому столкновению с Россией», – отметил Клочок.

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