Всплыло сбывшееся пророчество Пригожина о войне на территории РФ 6.01.2024, 10:03

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О чем говорил мятежный главарь «Вагнера»?

Главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин незадолго до своей смерти предсказывал атаки ВСУ на позиции российской армии в районе Белгорода, отмечая, что успехи украинской армии на территории России станут значительной победой Украины.

Об этом Пригожин говорил в интервью российским пропагандистским СМИ, передает dialog.ua.

«Один из ударов придется по нашей территории в районе города Белгорода, потому что если ВСУ выходят на территорию Российской Федерации, то это дестабилизирует нашу внутриполитическую повестку... и самое главное - если ВСУ добивается успехов под Белгородом, то далее это очень хорошая обменная карта. Поэтому, скорее всего, там будет один из ударов, и неслучайно диверсионные группы пытались выйти на нашу территорию в районе Белгорода», - сказал Пригожин.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ разгромили при помощи FPV-дронов базу МТО ВС РФ в Белгородской области. Объект использовался одним из подразделений 1-й танковой армии российских войск. В результате атаки уничтожено несколько военных «Уралов».

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