СМИ: На Нарочи продают арестованный дом бизнес-партнера лукашиста Баскова 6.01.2024, 10:08

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Что удалось узнать.

На берегу озера Нарочь продается арестованный частный дом, его собственником указан Андрей Якимчик. По всей видимости, это имущество бывшего бизнес-партнера сенатора Дмитрия Баскова.

Сайт zerkalo.io рассказал, что удалось узнать.

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На площадке «Белюробеспечение» выставлено на продажу некоторое арестованное имущество Якимчика Андрея Ивановича. Это частный дом на берегу Нарочи — в деревне Гатовичи Мядельского района стоимостью 193 тысячи рублей. Также выставлен на продажу участок с незавершенной стройкой частного дома в водоохранной зоне озера Россохи в том же районе, стоимость — 29,6 тысячи рублей.

В обеих объявлениях указано, что это арестованное имущество. Уточняется, что строительный объект «принадлежит должнику на праве собственности». Из этого следует, что арест недвижимости связан с долгами. Возможно, перед банками или контрагентами.

К слову, ранее в деревне Гатовичи на аукционе продавали три усадьбы, которые принадлежат другому человеку. Рядом с этим населенным пунктом находится санаторий «Сосны», которым распоряжается Управделами президента.

В прошлом году на площадке «Белюробеспечение» более чем за 60 тысяч рублей продали автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежал Андрею Якимчику. А также пытались продать разобранный автомобиль ГАЗ 1962 года, который, похоже, был на этапе реставрации.

Кто такой Андрей Якимчик и как он связан с Басковым

Ранее Андрей Якимчик фигурировал в качестве бизнес-партнера члена Совета Республики и экс-главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, которого подозревают в причастности к смерти Романа Бондаренко.

В 2014 году Андрей Якимчик основал вместе с Басковым компанию «Давинстройинвест», а в 2018 бизнес-партнеры получили долю в компании «Реторсия Трейд» и собиралась построить торгово-развлекательный комплекс в районе деревни Тарасово под Минском.

Как следует из данных Единого госреестра, с 2019 года Якимчик не владеет «Давинстройинвест». Ее новые владельцы — Лидия и Болеслав Воронёнок. С того же 2019 года Якимчик не фигурирует в качестве совладельцев «Реторсия Трейд». Сейчас кроме Дмитрия Баскова, которому принадлежит 50% этой фирмы, совладельцами числятся Алексей Титовец (5%), Денис Сташкевич и Народовский Геннадий (по 22,5% у каждого).

Журналистам удалось получить фотографию Андрея Якимчика, чье имущество выставлено на продажу. Это человек, очень похожий на функционера, который в 2016 году фигурировал на совместных снимках вместе с Дмитрием Басковым.

Однако в материале на сайте хоккейного клуба «Динамо», которое сопровождалось фото, фамилия Якимчика не фигурирует. Но в 2017 году Андрей Якимчик на этом же сайте упоминался как председатель попечительского совета СДЮШОР БФСО «Динамо».

Как видно из информации и фото выше, скорее всего, речь идет действительно об имуществе бизнесмена, который ранее был партнером Дмитрия Баскова. Мы не нашли информацию, продолжают ли они совместно вести другой бизнес сейчас.

Сейчас Андрей Якимчик (тот, который указан владельцем арестованного дома и участка) числится среди совладельцев двух компаний — «Винтерраинвест» и «Салюти Центр». В первой из них ему принадлежит 10% фирмы, следует из данных Единого госреестра.

С компанией «Винтерраинвест» связана история долгостроя, который власти отобрали у инвестора и продавали в конце прошлого года. Это ТРЦ «Мега Парк» в Каменной горке Минска, где в 2017 году хотели открыть современный комплекс с ледовой ареной и кинотеатром.

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Но сначала завершение проекта перенесли на 2020 год, а потом стройка и вовсе перешла в руки государства. Фирма «Винтераинвест» выступала заказчиком строительства. Как рассказывали в Мингорисполкоме, инвестор сбежал и достраивать объект собирался город. А в конце прошлого года долгострой выставили на продажу.

На протяжении трех лет фирма имеет задолженность по выплате социальных взносов в ФСЗН, а также по уплате сборов в бюджет. А контрагенты периодически обращаются в суд для возбуждения приказного производства, чтобы получить от фирмы выплаты по финансовой задолженности. В некоторых случаях речь идет о довольно больших суммах. Так, в апреле прошлого года такое заявление поступило от фирмы «ГРИНрозница», ритейлер пытался выбить задолженность на сумму почти 5,3 млн рублей.

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