Пентагон сообщил о госпитализации министра обороны США
- 6.01.2024, 10:15
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Названа причина.
Министр обороны США Ллойд Остин вечером 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Об этом 5 января заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, сообщает сайт минобороны США.
По словам Райдера, у Остина произошли осложнения после недавней плановой медицинской процедуры.
В то же время спикер Пентагона подчеркнул, что Остин уже идет на поправку и в пятницу планировал приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме.
Пока глава оборонного ведомства США находился в больнице, его обязанности выполнял заместитель министра.
Ллойду Остину 70 лет. Должность министра обороны США он занимает с января 2021 года.