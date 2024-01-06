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Пентагон сообщил о госпитализации министра обороны США

  • 6.01.2024, 10:15
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Пентагон сообщил о госпитализации министра обороны США

Названа причина.

Министр обороны США Ллойд Остин вечером 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Об этом 5 января заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, сообщает сайт минобороны США.

По словам Райдера, у Остина произошли осложнения после недавней плановой медицинской процедуры.

В то же время спикер Пентагона подчеркнул, что Остин уже идет на поправку и в пятницу планировал приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

Пока глава оборонного ведомства США находился в больнице, его обязанности выполнял заместитель министра.

Ллойду Остину 70 лет. Должность министра обороны США он занимает с января 2021 года.

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