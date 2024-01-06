«Бросил все и уехал в Иваново» 6.01.2024, 10:25

Истории белорусов, которые из бизнеса вернулись в наем.

Придумать идею, обучиться ремеслу, получить первых клиентов, разобраться с налогами, а потом бросить все и вернуться на работу, где есть начальник и график. Звучит немного страшно? Да, ведь мы больше любим истории успеха. Но в жизни бывает всякое, там есть место и неожиданным решениям.

Сайт onliner.by рассказал истории белорусов, которые проделали путь из найма в свое дело и обратно.

Делал пиццу, но ушел в дальнобойщики

Максиму Артюхевичу 32 года. Он учился на преподавателя географии и биологии, но понял, что это не его: не устраивал заработок. До открытия своего дела успел поработать торговым представителем в Иваново.

— Я получал минскую зарплату, живя в маленьком городе. Ездил по АЗС, брал заявки, поставлял новые продукты, вел переговоры. Мне нравилось общение с людьми, постоянные командировки.

Максим каждый день находился в новом городе, ночевал на съемных квартирах, дома бывал только на выходных. Все было хорошо, пока в один момент у него не забрали права (передал машину нетрезвому водителю).

— Выкручивался как мог. Искал людей, платил им часть денег, чтобы подвозили по точкам на моей машине. В итоге это оказалось слишком сложно. Я очень расстроился. Пробовал вернуть права, судился, но ничего не вышло.

Работать было невозможно, пришлось уволиться и продать машину. Максиму не хотелось терять уровень дохода, но вакансии в городе не устраивали. Сначала жил на накопления, потом знакомые пригласили на стройку в Минске.

— В первый месяц все было нормально, потом возникли денежные вопросы. Бросил все и вернулся в Иваново. Просто сидел и думал: чем заняться, где брать источник дохода?

В 2021 году пришла идея открыть доставку пиццы. Мысль казалась удачной: в городе не было конкуренции.

Но появились две проблемы: на открытие заведения не было денег, прав на машину — тоже. Нужен был человек с правами и партнер. Тут как раз сократили друга Максима, и ребята решили скооперироваться.

Вместе мониторили соцсети, искали людей, кто уже занимается бизнесом в маленьких городах.

— Переживал, что ничего не получится?

— Боялись дня, когда начнем готовить пиццу, а не просто думать. Одно дело — готовить для себя, совсем другое — для людей. Это большая ответственность. Вдруг никому не понравится?

Оборудование и рецепты искали в интернете. Изделия пекли в обычной духовке, потом уже купили специальную печь — ее хватало на средний размер пиццы диаметром 30 сантиметров.

Название для дела придумали быстро — Home Pizza. Потом сработало сарафанное радио, пошли первые заказы. Было сложно, вспоминает Максим, потому что были вопросы со скоростью выполнения заказов, но потом появился опыт.

Пицца стоила от 10 до 15 рублей. В лучшие дни получалось продать до 50 изделий. Помогали заготовки: тесто расстаивалось заранее, за сутки до выпечки, начинка тоже нарезалась сразу партиями.

Спустя год друг Максима решил отойти от дел, переквалифицировался в водителя-международника, и Максим остался один. Просели по рекламе соцсети, сократились заказы. Максим даже нашел подработку, а пиццы под брендом «МаксиПицца» готовил вечером.

— Было тяжело закрывать заказы. Так как у меня не было прав, пришлось выкручиваться. Придумал возить заказы на такси. Потом вернул права, появилась машина.

Мужчина понял: чтобы зарабатывать больше, придется расширяться, открывать мини-пиццерию. Но на это все еще нужны были средства. В итоге в мае 2022 года пиццерия закрылась.

Вслед за другом Максим ушел в дальнобойщики, теперь работает вахтовым методом, уезжает на несколько месяцев в Европу, а потом возвращается домой в отпуск.

— Переправляю грузы через паромы и зарабатываю больше, чем когда работал на себя. Живу в кабине фуры, которую оборудовал сам, есть спальник, электрочайник, газовая плита.

На вопрос, почему именно эта работа, парень отвечает, что нашел нелегкий, но быстрый способ зарабатывать и путешествовать. За два с половиной месяца Максим побывал в Германии, Польше, Литве, Латвии. В первый раз увидел горы Австрии, Балтийское море, Эресуннский мост, когда переплывал пролив в Швеции. Но не все складывается гладко.

— Чувствую себя в кабине как в клетке. Только сейчас увидел, как меняю время и жизнь на деньги. Чувствую, что упускаю эмоции: не могу погулять там, где хочу, посмотреть на города. Бывает, мне не с кем поговорить. Я уже достал своего менеджера звонками, постоянно с ней разговариваю, — смеется парень.

Сравнение работы на себя и в найме заставляет Максима задуматься. Среди плюсов работы на себя он называет возможности «влиять на окружение, договариваться, искать подход к поставщикам, верить в свой продукт и зарабатывать».

Возможно, когда-нибудь он вернется к этому. Парень говорит, что не хочет навсегда оставаться дальнобойщиком, думает над новым проектом или делом жизни.

— Мне до сих пор пишут, звонят, спрашивают: была очень вкусная пицца, давай возвращайся. Конечно, навыки все еще остались. Может, будет возможность, снова открою точку по доставке.

«Мама ожидала, что ничего не получится»

В отличие от Максима, 26-летний Владислав Сухоруков четко следует профессии. Он учился в колледже на мастера леса, поступил заочно в вуз по специальности инженера в той же отрасли.

Два года был помощником лесничего, потом повысили до лесничего. Отработал год и решил «пойти на свой хлеб».

— Мне было проще, потому что не приходилось искать клиентов. Я уже варился в этой системе, знал, чего ей не хватает. Был спрос на мою профессию, я знал, что работа будет.

ИП открывал в 2021-м. Полтора года занимался лесокультурными работами для Кричевского лесхоза.

Парень говорит, что страшно было только в начале. Многое приходилось учить с нуля, но помогали интерес и желание. Он сам вел бухгалтерский учет, изучал программное обеспечение, подавал налоговые декларации, разбирался со счетом в банке и платежками.

— Как отнеслись родные?

— Жена поддержала, родители отнеслись скептически. Мама ожидала, что ничего может не получиться. Я на тот момент находился на руководящей должности структурного подразделения. Они считали, что это престижно, а тут будто уходишь в никуда.

Но это все мелочи. Если бы такие разговоры каждый раз ставили меня в тупик, то я бы даже не задумался открыть ИП.

Технику для своего бизнеса Владислав покупал постепенно. Сначала использовал небольшие накопления, потом вкладывал прибыль из бизнеса, чтобы купить необходимое.

— По чистой прибыли я стал зарабатывать больше. Но и объем работы вырос на 30%. Конечно, я понимал, что сразу много не получится: требуется развитие.

В работе парень руководствовался принципом малых успехов: если вложил в дело 2 рубля, а в итоге получил 2,5, то уже в плюсе.

Но бизнес просуществовал недолго. В начале 2022 года из-за санкций резко упала цена на лес. Как говорит Влад, стало тяжело всем: и лесному хозяйству, и предпринимателям в этой сфере.

Какое-то время он перебирал в голове, чем может заниматься, думал косить траву или стать водителем. Даже жена просила подумать и не спешить с выбором.

— Я был маленьким предпринимателем, у меня не было подушки безопасности.

Посмотрел на все, что происходит и понял, что мне надо кормить семью. Так что принял решение закрыть ИП.

Работу Влад нашел быстро, все-таки у него был опыт в отрасли. Сначала устроился инженером, правда, в 200 километров от Кричева, но потом ему предложили вернуться на прежнюю должность. Парень распродал лесную технику, себе оставил минимум. Сейчас профессия лесничего устраивает героя полностью.

— Стараюсь сделать что-то полезное для лесного хозяйства, страны, — говорит он.

Несмотря на потерю ИП, Владислав рад опыту, который он получил.

— ИП дало другой взгляд на работу подчиненных. Сам оказался на их месте и знаю, сколько времени может потратить сотрудник на определенный объем работ.

Предпринимательство — возможность открыть в себе новые способности. Когда работаешь на себя, совмещаешь много профессий. Ты и бухгалтер, и инженер, и механик, и экономист одновременно.

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