Где в Беларуси похолодает до -27°С? 2 6.01.2024, 10:33

3,124

Синоптики пообещали усиление морозов к православному Рождеству.

Синоптики Белгидрометцентра предупредили белорусов о грядущем усилении морозов. По их данным, из-за влияния скандинавского антициклона, который сформировался в арктической воздушной массе, к Рождеству, которое православные отмечают 7 января, температура воздуха местами по стране может опуститься до -24..-27°С.

Согласно прогнозу Белгидромета, в субботу, 6 января, юг Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов, а на остальной территории страны ночью погоду будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, а днем — область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в арктической воздушной массе.

Синоптики пообещали белорусам в этот день облачную погоду и небольшие снегопады — днем на юге, ночью — местами по всей стране. Температура воздуха ночью может опускаться до -11..-17°С (на севере традиционно чуть холоднее — до -18..-22°С, по юго-западу чуть теплее — до -6..-10°С), а днем столбики термометров могут показывать значения в диапазоне -8..-14°С (на юге не ниже -3..-7°С).

Кроме того, Белгидромет продлил действие желтого уровня опасности на субботу. Причиной вновь стала гололедица, которая, по словам синоптиков, сохранится 6 января на отдельных участках дорог Беларуси.

Усиление морозов, по прогнозам Белгидромета, ожидается 7-8 января, когда в Беларусь доберется скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе. В результате температура воздуха ночью по стране может опуститься до -16..-23°С, а местами — до -24..-27°С (на юго-западе — не ниже -11..-15°С). Днем максимальная температура, как предполагают специалисты, будет оставаться в пределах от -9°С (по юго-западу) до -18°С (по северо-востоку).

Существенных осадков в эти дни не прогнозируется, а вот гололедица сохранится — на отдельных участках дорог.

Синоптики предостерегли белорусов от выхода на лед, несмотря на сильный мороз

В Белгидромете также предупредили белорусов об опасности выхода на лед в ближайшие дни. По словам специалистов, хотя после заметного понижения температуры воздуха на реках возобновились «ледообразовательные процессы», а на озерах и водохранилищах толщина ледяного покрова достигла 7-12 см, лед еще не однородный и на нем имеются пространства с открытой водной поверхностью.

«На реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью до 89 см, обусловленные зажорами льда. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму», — предупредили метеорологи.

Согласно информации МЧС, в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей сейчас наблюдаются затопления мостов и отдельных участков автодорог, а колебания уровней воды на реках в ближайшие дни сохранятся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».