Вот и Нептун еще подошел… 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

6.01.2024, 10:38

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Путин врет на голубом глазу.

Ничего из того, что говорит Путин, нельзя принимать на веру. Все должно, по возможности, подвергаться проверке. Если же она невозможна, то заявления Путина, в которых он сообщает о каких-либо фактах, вообще не стоит принимать во внимание. Пока не будут приведены доказательства.

Мы уже опровергали (ссылкой на Минобороны России) заявление Путина: «Украина не производит ничего своего, у нее нет будущего …»

Сегодня «вторая серия». Тоже опровержение Путина сообщением Минобороны России. Оно заявило, что сбило противокорабельную ракету «Нептун».

Между прочим, когда читаешь подобные новости, то не возникает вопроса. Широкомасштабные удары по военным объектам наносятся по приказу Путина уже более года – с октября 2022 года. Какова их эффективность, если в 2024 году Минобороны сообщает об отражении атак оружием, которое на оборонных предприятиях производится? Оба-на!

Много интересного можно узнать, внимательно читая официальные российские источники.

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