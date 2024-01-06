Пропагандисты взвыли из-за того, что Россия сделала с Донбассом 2 6.01.2024, 10:49

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«Это не описать словами».

В 2014 году, когда оккупанты аннексировали Крым и разжигали войну на Донбассе, жителям Донецкой и Луганской областей обещали лучшую жизнь.

Однако оказалось, что на самом деле РФ оставила жителей Востока Украины без света, воды, отопления, мобильной связи и доступных продуктов питания.

Все, что до 2014 года было обывательским вопросом, к 2024-му стало мечтой.

Об этом в эфире российского «Первого канала» рассказала пропагандистка Марьяна Наумова, передает dialog.ua.

По ее словам, оставшиеся в этих местах люди мечтают просто о том, чтобы к ним вернулась вся эта цивилизация, которая у них была при Украине.

«Это не описать словами, когда люди просто мечтают о том, чтобы дома загорелась лампочка. Мечтают о самых бытовых вещах. О нормальной связи, свете, о воде, о магазине, который наконец-то начнет работать в их поселке», - с ехидной улыбкой говорит пропагандистка.

Наумова также подтвердила, что в оккупированных городах Донбасса с начала «СВО» Путина не работают ни школы, ни детские сады. Дети отвыкли от общения со сверстниками и рады подаренной россиянами шоколадке.

В ноябре сообщалось, что значительная часть Донбасса, оккупированного российской армией, была обесточена.

Денис Пушилин заявил о массированном «ударе по энергосистеме», который российской ПВО не удалось отразить.

А в декабре после сильного снегопада в оккупированном городе Снежное Донецкой области начался апокалипсис.

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