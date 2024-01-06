В Могилеве задержали музыкантов группы Nizkiz

В Могилеве задержали музыкантов группы Nizkiz4
- 6.01.2024, 10:51
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После 2020 года они покинули Беларусь, но решили вернуться.
Силовики задержали участников группы Nizkiz, сообщает провластный телеграм-канал «Беларусь 4 Могилев». По информации ресурса, музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь, но решили вернуться.
Задержаны вокалист и автор песен Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.
«В 20 году нашу популярность решили использовать, нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске», — говорит на милицейском видео Ильин. Двое других задержанных участников группы также рассказывают про клип «Правілы», который набрал более миллиона просмотров на ютуб-канале группы. Сейчас он удален.
Ильин также вспоминает, что группа выступала на разрешенном митинге в честь столетия БНР и принимала участие в съемках музыкальной программы на «Белсате».