ВСУ сокрушили в Евпатории пункт управления ПВО всего Крыма и секретный канал связи с Кремлем 1 6.01.2024, 10:58

3,216

Украинские партизаны провели разведку и узнали интересные детали.

В ходе удара ВСУ по российским оккупантам в захваченной Евпатории были поражены радиолокационная станция врага и пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который координировал противовоздушную оборону россиян по всему Крыму.

Об этом заявили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций.

Как сообщили в ЦНС, партизаны «Атеш» провели дополнительные разведывательные мероприятия удара Сил обороны по вражеским объектам вблизи Евпатории.

В результате ракетного удара ВСУ были поражены ключевые объекты оккупантов.

«Движение крымских партизан «Атеш» провело доразведку удара Сил обороны Украины в воинской части вблизи Евпатории, по которой 4 января нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ.

По данным местных агентов кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова», - подчеркивается в сообщении.

В четверг, 4 января, в Евпатории и Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты были вынуждены перекрыть Крымский мост. Одна из ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».