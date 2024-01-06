Шойгу, Герасимов, как самочувствие?2
- Телеграм-канал «Город Глуповъ»
- 6.01.2024, 11:13
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Кужугетович только руками развел на вопрос о судьбе начальника Генштаба.
Дети ему писали, внуки, даже тестя уговорил.
Но Дед Мороз какую-то мелочевку,
чепуху на постном масле принес - Герасимова.
Обманул, подлец!
Немножко про военные «успехи» России за прошедший год.
На 1 января 2023-го годы Россия захватила 18,26% территории Украины (в границах 1991 года).
Год спустя эта цифра выросла аж до 18,27%.
За эту сотую долю процента положено больше 200 тысяч россиян.
Шойгу, Герасимов, как самочувствие?
На видео - «Сергей Кужугетович, что вы можете сказать о судьбе генерала Герасимова?».
Телеграм-канал «Город Глуповъ»