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Шойгу, Герасимов, как самочувствие?

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  • Телеграм-канал «Город Глуповъ»
  • 6.01.2024, 11:13
  • 3,902
Шойгу, Герасимов, как самочувствие?

Кужугетович только руками развел на вопрос о судьбе начальника Генштаба.

Дети ему писали, внуки, даже тестя уговорил.

Но Дед Мороз какую-то мелочевку,

чепуху на постном масле принес - Герасимова.

Обманул, подлец!

Немножко про военные «успехи» России за прошедший год.

На 1 января 2023-го годы Россия захватила 18,26% территории Украины (в границах 1991 года).

Год спустя эта цифра выросла аж до 18,27%.

За эту сотую долю процента положено больше 200 тысяч россиян.

Шойгу, Герасимов, как самочувствие?

На видео - «Сергей Кужугетович, что вы можете сказать о судьбе генерала Герасимова?».

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