«Дальше началось то, что характеризуется емким словом «совок» 6.01.2024, 11:22

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Белорусы рассказали, как побывали в гостях у пущанского Деда Мороза.

Читатели BG.Media решили съездить к белорусскому Деду Морозу. Тому самому, брендовому, который облачается в красный кафтан, надевает пышную бороду и поздравляет всех с Новым годом.

Его имение расположилось в самом сердце Беловежской пущи, в 15 км от деревни Каменюки. Местная природа попыталась устроить праздник взрослым и детям, буквально за считанные часы повесив на деревья белоснежные кружевные наряды. Подсвеченные гирляндами, они в темное время смотрелись очень эффектно, напоминая настоящую зимнюю лесную сказку.

Дед Мороз и Снегурочка выглядели чудесно, как настоящие сказочные герои. Но сама сказка, однако, для собеседников издания очень быстро закончилась. Ниже идет их рассказ.

Как пущанские блинчики с чаем остались только мечтой

Далее началось то, что хорошо знакомо многим людям старших поколений и характеризуется емким словом «совок». В надежде перекусить и согреться чаем (мечта туриста) мы решили зайти в кафе «Хата Деда Мороза». Сразу скажем: хозяин имения к этому учреждению не имеет отношения. Оно полностью во владении национального парка «Беловежская пуща», как и все, что находится на его территории, включая отель и ресторан.

Но в «Хате» нам, похоже, были не рады. Она, как выяснилось, закрывается в шесть вечера, при том что экскурсии к дедушке проводят до половины девятого. На часах было почти семь. Так что отведать блинов с травяным чаем у нас не получилось.

Следующим пунктом, куда мы зашли с той же целью, уже после возвращения в Каменюки, стало кафе с красивым названием «Лесная сказка». Она находится по соседству с вольерами и Музеем природы. Красивое деревянное здание словно манило чем-то теплым, приглашая зайти внутрь. Тем более мы точно знали: в меню там обычно бывают и блины, и ароматный чай на травах, а если повезет — то и мачанка с драниками.

К сожалению, нам не повезло… Нет, все эти блюда были в меню. Вот только нам их предложили … в пластиковых контейнерах, и приготовить обещали минимум через полчаса. Чай — тоже на вынос.

Все столики в кафе были заняты, хотя многие посетители уже явно поели и просто сидели в ожидании экскурсии. Прогнать их якобы нельзя, а мест свободных нет и не предвиделось.

Выбор небольшой — заказать что-то на вынос и просто гулять в ожидании готовности, или зайти в ресторан «Беловежская пуща», который стоит неподалеку.

Мы все же выбрали второй вариант. И снова прокололись. Ресторан работал, там не было никакого «спецобслуживания». Свободных столиков тоже было достаточно.

Но официант не очень вежливо предупредил: что бы мы ни заказали, ждать придется… не менее часа. Наверное, муку для блинов еще не смололи, на той самой мельнице, которую мы только что видели в имении пущанского Деда.

Задерживаться здесь еще на полтора часа никак не входило в наши планы. Подумав, мы решили пожертвовать блинами и ограничиться пакетированным чаем, взятым на барной стойке.

Просто, чтобы согреться. Немного подсластил пилюлю большой вкусный пряник от Деда Мороза, который нам подарили в резиденции. Это своеобразный бонус для всех участников экскурсии.

Заснеженное резюме

Понятно, что в пуще сейчас большой наплыв туристов. Свидетельство тому — на парковке почти не было свободных мест. На экскурсию в первые дни января одновременно отправлялись по четыре автобуса. Но проблема с питанием возникает здесь регулярно. И из года в год ничего не меняется. Пущанский общепит теряет на этом деньги, Национальный парк — имидж, а туристы уезжают с испорченными впечатлениями.

Про «Лесную сказку» в соцсетях масса нелицеприятных отзывов. И о том, что мест зачастую не хватает, и что официанты иногда хамят, и долго обслуживают даже в полупустом зале.

В ресторане аналогичная ситуация. При том, что ценник и там, и там зашкаливает. Например: драники (три штуки на порцию) стоят около 20 рублей. Салаты — от 10 и выше. Для совсем не богатых белорусов — все же слишком. Заметим: хозяин у всех пущанских учреждений один — Национальный парк. Монополия стопроцентная, никаких конкурентов.

Построить еще парочку павильонов тут же, из дерева, которое в полном распоряжении Нацпарка, — пожалуй, не судьба.

Но неужели нельзя хотя бы перенаправить поток туристов, желающих отведать национальную кухню и выпить горячего чая, туда, где есть места, не вынуждая их бродить по зимнему лесу с пластиковыми контейнерами? А если предлагаете на вынос еду, которая зимой быстро стынет, почему бы не сделать скидку?

Ну, а то, что «Хата Деда Мороза» в резиденции закрывается на два с половиной часа раньше окончания последней экскурсии, то есть рабочего дня самого Деда, и вовсе не комментируется без крепких слов.

И лайфхак от народа

В общем (сейчас мы процитируем только один из многочисленных отзывов на эту тему): «Хотите насладиться пущей, берите еду с собой как в поход и будет вам счастье». Лучше, пожалуй, и не скажешь для характеристики этого так называемого сервиса.

Но если вы все же захотите отведать фирменные белорусские блюда на территории заповедника (их в пущанских кафе и ресторанах готовят в целом неплохо, если постараются, конечно), то вот вам совет:

идите в ресторан заранее, закажите на определенное время, но так, чтобы у вас был как минимум час. За этот час, пока вы будете гулять возле вольеров, повара из «Беловежской пущи» что-нибудь для вас приготовят. Только предварительно забронируйте у официанта свободный столик. На всякий случай.

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