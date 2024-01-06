Ахматович заметался из-за войны Альфред Кох

6.01.2024, 11:28

Во как приперло!

Прошел один год и триста четырнадцать дней войны. Сегодняшние карты ISW уже традиционно ничем не отличаются от вчерашних и это все, что я могу сказать про обстановку на фронте.

А позитивной новостью является то, что Кадыров просит снять американские санкции с его матери о других членов семьи в обмен на освобождение 20 пленных украинцев. Во как приперло! Все что нажито непосильным трудом и затупиковано в Эмиратах на имя матери - все теперь арестовано и лежит мертвым грузом.

Вот и случилось то, о чем мы все знали: Россия берет заложников и обменивает их на деньги. Если это не терроризм, то что такое терроризм? Если и теперь Россия не будет признана террористическим государством, то грош-цена всем завыванием американских либералов (включая Байдена, Салливана и Бернса).

Кстати, это очень хорошая новость: это значит, что Рамзан Ахматович не такой уж сторонник этой войны. И он реально несет из-за нее прямые убытки. Значит с ним можно разговаривать о том, как ее прекратить. И он выслушает американские предложения на этот счет. Что это, как не приглашение к диалогу со стороны видного российского государственного деятеля?

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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