Доллар и евро творят «новогодние чудеса» в Беларуси 6.01.2024, 11:30

3,456

Какие курсы валют установили обменники на выходные?

Доллар на нынешней неделе дорожал, а торги евро проводились только в пятницу, 5 января (эта валюта также укрепилась к рублю).

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,208 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «РРБ-Банк» — 3,196 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,56 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Технобанк» (3,49 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Паритебанк», «Статусбанк» — 3,483 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанк», «Технобанк» — 3,465 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,53 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,488 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».