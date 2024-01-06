Доллар и евро творят «новогодние чудеса» в Беларуси
- 6.01.2024, 11:30
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Какие курсы валют установили обменники на выходные?
Доллар на нынешней неделе дорожал, а торги евро проводились только в пятницу, 5 января (эта валюта также укрепилась к рублю).
Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,208 рубля («Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «РРБ-Банк» — 3,196 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,56 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Технобанк» (3,49 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Паритебанк», «Статусбанк» — 3,483 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанк», «Технобанк» — 3,465 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,53 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,488 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).