закрыть
6 января 2024, суббота, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подмосковье оказалось в ледяной ловушке

4
  • 6.01.2024, 11:39
  • 3,432
Подмосковье оказалось в ледяной ловушке

Российскую столицу накрывает коммунальный коллапс.

Пока Кремль тратит миллиарды долларов на войну против Украины, РФ накрывает коммунальный коллапс.

В разгар заморозков Подмосковье осталось без электричества и тепла из-за масштабных аварий.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в российском городе Подольске, который оказался в ледяной ловушке. Люди в местных пабликах молят о помощи, передает dialog.ua.

В Подольске без электричества и тепла оказался целый район Климовск, в котором проживают почти 60 тысяч жителей. Уже более двух суток там не могут починить прорыв теплотрассы, идущей от местного патронного завода.

Авария случилась, когда на Подмосковье обрушились сильнейшие заморозки в -25°C и больше.

Люди в пабликах жалуются, что температура в квартирах приближается к минусовой, перемерзшие батареи массово лопаются, люди вынуждены дома сидеть в куртках, шапках и сапогах.

Власти РФ обещают нормализовать ситуацию в «кратчайшие сроки», однако никакого прогресса не наблюдается.

Пострадавшим выдают одеяла, также в центре Подольска начала работу полевая кухня, где предлагают бесплатную горячую кашу и чай. Однако местные жители такую помощь восприняли как издевательство.

Министерство энергетики Московской области отчиталось, что причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, который произошел из-за скачка напряжения на котельной.

Проблемы с теплом и электричеством наблюдаются и в других районах российского Подмосковья, а также в самой Москве.

Власти РФ отчитались об устранении последствий аварий, однако россияне уверяют, что тепло и свет так и не вернулись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип