Подмосковье оказалось в ледяной ловушке 4 6.01.2024, 11:39

3,432

Российскую столицу накрывает коммунальный коллапс.

Пока Кремль тратит миллиарды долларов на войну против Украины, РФ накрывает коммунальный коллапс.

В разгар заморозков Подмосковье осталось без электричества и тепла из-за масштабных аварий.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в российском городе Подольске, который оказался в ледяной ловушке. Люди в местных пабликах молят о помощи, передает dialog.ua.

В Подольске без электричества и тепла оказался целый район Климовск, в котором проживают почти 60 тысяч жителей. Уже более двух суток там не могут починить прорыв теплотрассы, идущей от местного патронного завода.

Авария случилась, когда на Подмосковье обрушились сильнейшие заморозки в -25°C и больше.

Люди в пабликах жалуются, что температура в квартирах приближается к минусовой, перемерзшие батареи массово лопаются, люди вынуждены дома сидеть в куртках, шапках и сапогах.

Власти РФ обещают нормализовать ситуацию в «кратчайшие сроки», однако никакого прогресса не наблюдается.

Пострадавшим выдают одеяла, также в центре Подольска начала работу полевая кухня, где предлагают бесплатную горячую кашу и чай. Однако местные жители такую помощь восприняли как издевательство.

Министерство энергетики Московской области отчиталось, что причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, который произошел из-за скачка напряжения на котельной.

Проблемы с теплом и электричеством наблюдаются и в других районах российского Подмосковья, а также в самой Москве.

Власти РФ отчитались об устранении последствий аварий, однако россияне уверяют, что тепло и свет так и не вернулись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».