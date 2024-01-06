«Лукашенко тревожится больше всех на постсоветском пространстве» 6.01.2024, 11:46

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Диктатору пора стать клиентом профессора Соловья.

Диктатор Лукашенко требует «гарантий безопасности» для себя и своей семьи после своего ухода с поста. То есть во-первых, не исключает такого ухода, во-вторых, боится расправы.

Об этом заявила ведущая программы на «Радио Свобода» Елена Рыковцева.

«Несмотря на праздничную неделю, люди продолжают тревожиться. И самый тревожащийся человек на всем постсоветском пространстве, он практически выиграл конкурс на самого тревожащегося человека, – это Лукашенко. Нашел время именно в эту первую неделю нового года поправить свой же собственный закон о «президенте» Республики Беларусь, внеся в него целую дополнительную тревожную главу на случай своего ухода», – рассказала российская журналистка.

«Ему нужно просто пригласить к себе на работу российского профессора Соловья, который будет ему плодить двойников», – иронизирует Елена Рыковцева.

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