Пусть нервничают: ВСУ заинтриговали новыми деталями удара по командному пункту РФ в Крыму 6.01.2024, 11:53

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Названа цель атаки под Севастополем.

Силы обороны Украины ударили по пункту управления российских захватчиков под оккупированным Севастополем, чтобы лишить врага связи на южном направлении фронта. Пусть противник понервничает. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» она рассказала о том, что ВСУ били по оккупантам под Севастополем, чтобы нарушить их связь на южном фронте.

«Наша боевая работа базируется как раз на том, чтобы действовать по конкретным точкам и вычисляемым объектам с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением. Поэтому будем надеяться, что разведданные нам позволят сделать объемные выводы, чтобы убедиться, что враг теряет управление войсками в результате нашей работе», - объяснила Гуменюк.

По ее словам, пока доподлинно неизвестно, был ли поражен командный пункт соединения войск РФ. Сведения уточняются.

«Но цель была именно такова: лишить южного направления, в частности, управления. А связь - это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают», - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, в Евпатории и Севастополе 4 января прогремели взрывы. Российские захватчики перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.

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