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Как сложить праздничную гирлянду, чтобы перед следующим Новым годом было легко распутать

  • 6.01.2024, 11:59
Как сложить праздничную гирлянду, чтобы перед следующим Новым годом было легко распутать

Простые методы помогут через 11 месяцев.

Украшенные огнями гирлянды радуют глаз все новогодние праздники. Но скоро их придется убрать. Если стеклянные игрушки обычно бережно упаковываются в коробки, то гирлянда обычно складывается абы-как. И через 11 месяцев приходится тратить много времени, чтобы ее распутать, пишет dekor.delfi.ee.

Чтобы такая ситуация не повторилась, нужно правильно сложить гирлянду после снятия с елочки. Блогер Николай Льюис поделился простым и в тоже время эффективным способом хранения гирлянд, чтобы они не запутались.

Как хранить елочные гирлянды

Прежде чем приступить к сборке новогодних украшений, отключите их от электропитания, достаньте вилку из розетки.

Возьмите пустую картонную упаковку из-под чипсов и сделайте два надреза в верхней части.

Закрепите гирлянду в надрезах.

Наматывайте огоньки на упаковку.

Оставшуюся вилку спрячьте внутрь упаковки.

Вместо упаковки из-под чипсов можно использовать втулку от бумажных полотенец, фольги или пергаментной бумаги.

Еще один удобный способ хранить гирлянду — намотать ее на вешалку. Начиная с одного конца нити обмотайте огоньки вокруг вешалки с обеих сторон. Спрячьте конец гирлянды между обернутыми шнурами.

Кроме того, можно свернуть гирлянду гармошкой, а длинным шнуром с вилкой обмотать и закрепить огоньки.

Используя эти нехитрые методы, можно предотвратить запутывание гирлянды и защитить ее от повреждений.

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