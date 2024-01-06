Как сложить праздничную гирлянду, чтобы перед следующим Новым годом было легко распутать 6.01.2024, 11:59

Простые методы помогут через 11 месяцев.

Украшенные огнями гирлянды радуют глаз все новогодние праздники. Но скоро их придется убрать. Если стеклянные игрушки обычно бережно упаковываются в коробки, то гирлянда обычно складывается абы-как. И через 11 месяцев приходится тратить много времени, чтобы ее распутать, пишет dekor.delfi.ee.

Чтобы такая ситуация не повторилась, нужно правильно сложить гирлянду после снятия с елочки. Блогер Николай Льюис поделился простым и в тоже время эффективным способом хранения гирлянд, чтобы они не запутались.

Как хранить елочные гирлянды

Прежде чем приступить к сборке новогодних украшений, отключите их от электропитания, достаньте вилку из розетки.

Возьмите пустую картонную упаковку из-под чипсов и сделайте два надреза в верхней части.

Закрепите гирлянду в надрезах.

Наматывайте огоньки на упаковку.

Оставшуюся вилку спрячьте внутрь упаковки.

Вместо упаковки из-под чипсов можно использовать втулку от бумажных полотенец, фольги или пергаментной бумаги.

Еще один удобный способ хранить гирлянду — намотать ее на вешалку. Начиная с одного конца нити обмотайте огоньки вокруг вешалки с обеих сторон. Спрячьте конец гирлянды между обернутыми шнурами.

Кроме того, можно свернуть гирлянду гармошкой, а длинным шнуром с вилкой обмотать и закрепить огоньки.

Используя эти нехитрые методы, можно предотвратить запутывание гирлянды и защитить ее от повреждений.

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