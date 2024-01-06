«Путин просто очень хочет жить» 2 6.01.2024, 12:07

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Недаром он такой трус.

Передавая оружие, украинские союзники имеют главное предостережение – чтобы Киев не использовал его для ударов по территории России. Мировые лидеры опасаются, что это может спровоцировать Владимира Путина на применение ядерного оружия.

Однако на самом деле глава РФ переживает только за собственную жизнь, заявил «24 Каналу» политтехнолог Борис Тизенгаузен. Путин маниакально опасается смерти.

«Путин просто страшно хочет жить. Недаром он такой трус – там с двойниками, бронепоездами, бункерами. Вояка так не ведет себя», – отметил Тизенгаузен.

Приведет ли потеря Крыма к устранению Путина

Владимир Зеленский в интервью The Economist намекнул, что основная битва 2024 года состоится в Крыму и Черном море. Освобождение полуострова может стать болезненным ударом для Путина, но вряд ли он лишится президентского кресла.

«Крым – уязвимое для Путина место. Но он скажет: «Смотрите, НАТО все сюда бросило». А россияне и не переживают – только 800 тысяч, которые туда переехали. Эти сразу сбегут», – констатировал Тизенгаузен.

Что действительно может поколебать положение диктатора – это акции, подобные пригожинской летом 2023 года. Захождение в Россию с определенным захватом территории, вероятно, запустит необратимые процессы в Кремле.

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