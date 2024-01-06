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СМИ: Возбуждаются уголовные дела против главных участников скандальной вечеринки в «Мутаборе»

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  • 6.01.2024, 12:21
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СМИ: Возбуждаются уголовные дела против главных участников скандальной вечеринки в «Мутаборе»

Телеведущая Ивлеева сбежала из РФ.

Власти РФ намерены «подкинуть дров» в затухающий скандал с «голой вечеринкой» в клубе «Мутабор».

Как минимум двух ее участников в скором времени привлекут по уголовной статье об «экстремизме».

Такой информацией поделился российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан со спецслужбами РФ.

Ресурс уверяет, что МВД Москвы готовится возбудить уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (за вербовку в деятельность экстремистской организации) из-за «голой вечеринки».

Первыми подозреваемыми стали организатор мероприятия Анастасия Ивлеева, а также рэпер Николай Васильев Vacio, который заявился на вечеринку в одном носке на причинном месте.

По данной статье самое минимальное наказание - штраф от 300 тысяч рублей, максимальное - 8 лет тюрьмы. «

Еще один влиятельный Telegram-канал РФ Brief уверяет, что Ивлеева уже сбежала из России в Объединенные Арабские Эмираты.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», - сообщил ресурс.

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