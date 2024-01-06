Удивительный ремонт сделали в неприметной хрущевке рядом с центром Минска 3 6.01.2024, 12:24

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Фото квартиры в деталях поражают.

В этой компактной однушке на Коллекторной нет мебели, кроме кухни, но ремонт выглядит как в современных ЖК. В хрущевке заменили все коммуникации и использовали хорошие материалы. Показываем эту квартиру в деталях, пишет realt.by.

Эта хрущевка находится на одной из самых старых улиц Минска — Коллекторной, дом номер 32. Совсем рядом метро «Фрунзенская», до Немиги можно дойти минут за 15. Это кирпичная пятиэтажная хрущевка 1963 года. Капремонт был в 2005-м. Вот так выглядит дом.

Рядом с домом — Еврейский мемориальный парк, близко поликлиника. Вот это место на карте.

В квартире 30 квадратов общей площади. Небольшая шестиметровая кухня объединена с жилой комнатой, но в то же время, благодаря удачному зонированию, спрятана и не просматривается со входа. Столешница выполнена под мрамор, а кухонный гарнитур — из того же материала, что и встроенные шкафы и стеновые панели в квартире. Из техники в кухне есть посудомоечная машина Midea, холодильник и стиральная машина BEKO, газовая плита.

В жилой комнате выход на незастекленный балкон без ремонта. Стеновые панели выполнены из шпона американского ореха. На полу натуральный дуб. Есть встроенные шкафы.

Санузел совмещенный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 84 900 долларов (2 896 долларов за квадрат).

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