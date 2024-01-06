В Харькове прогремели мощные взрывы 6.01.2024, 12:26

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Россия ударила ракетами С-300.

Мощные взрывы в украинском Харькове прогремели утром в субботу, 6 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

О взрывах в Харькове сообщили около 10:00. Местные жители в сети пишут, что было слышно несколько мощных взрывов. Вероятно, они прозвучали в пригороде.

Добавим, что перед взрывами в Харькове и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. Поэтому во всех областях нашей страны объявлена угроза ударов ракетами.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе. По его словам, информации о пострадавших пока нет.

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