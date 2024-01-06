Безумие престарелого «вождя» прогрессирует Телеграм-канал «Запретное мнение»

6.01.2024, 12:38

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Все труды Суровикина моментально «обнулятся».

«Новая попытка наступления оккупационной армии на Харьков обернется для Кремля полноценным суицидом».

The Telegraph опубликовал довольно странные данные от своих источников, согласно которым российская оккупационная армия в середине января собирается предпринять еще одну попытку крупномасштабного наступления на Харьков.

Сразу возникает вопрос: а кем наступать-то?

Прошлогодние попытки «сломать оборону ВСУ» завершились сотнями горящих танков и тысячами разбросанных тел.

После провала зимней кампании 2023 Кремль был вынужден до конца года засесть в глухую оборону и из всех сил пытаться восполнить потери.

Марш-бросок на Харьков приведет к еще более сокрушительным последствиям — фронт действительно может рухнуть.

Только не украинский, а российский. Все труды Суровикина по выстраиванию многочисленных линий обороны моментально «обнулятся».

Да и новую волну мобилизации придется проводить не после перевыборов Путина, а уже в феврале…

Путинский режим, конечно, не отличается умом и сообразительностью, но даже для него как-то слишком глупо. Это уже какой-то полноценный суицид.

Впрочем, безумие престарелого «вождя» продолжает прогрессировать, так что некий экшн к 15 марта он все же попытается организовать.

Не зря в первые дни нового года по российским городам вновь начали отлавливать «пушечное мясо» — готовят свежий резерв на убой.

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