Белоруска откликнулась на предложение о работе в Германии за 2900 евро в месяц 3 6.01.2024, 12:42

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Что из этого получилось?

Как-то раз перед глазами белоруски Ольги всплыло объявление о трудоустройстве на склад компании Zewa в Гамбурге с зарплатой в 2900 евро. У аккаунта было много подписчиков, сомнения отпали. Дальше свою роль сыграл математический склад ума героини: если в месяц она заработает 2900 евро, то за три будет 8700! И даже с вычетом расходов на проживание в общежитии, оплату коммунальных и питание сумма все равно будет большой. Оформлением договоров, виз и прочей волокитой занимался личный агент. Вот это сервис, круто, но до Германии Ольга так и не доехала, пишет Onliner.

Решение Ольга приняла исключительно на основании цифр и имени компании:

— Я написала агенту для уточнения деталей. Мы перешли в WhatsApp. Он не только должен был выслать договор, но и помочь собрать пакет документов для получения визы в посольстве, встретить меня по приезде и разместить в общежитии. После прочтения «договора» у меня появились сомнения. На мое предложение исправить режущие глаз ошибки и внести корректировки мне ответили следующее.

После подписания договора мне было предложено перечислить деньги за общежитие на карту агента, а не компании, производящей бумагу всех сортов. Мол, он и сам этому не рад, но так приказало руководство. Конечно же, самое интересное началось после перевода денег, я отправила 1600 рублей в эквиваленте, и меня стали просто игнорить. А затем и вовсе заблокировали.

На этом этапе я уже смирилась с потерей денег, грызла себя за глупость и доверчивость. Но в один день меня осенило: у меня же остался адрес электронной почты многоуважаемого агента по трудоустройству, на который незамедлительно было отправлено сообщение. И снова песни начались, что условия поменялись, нужно бронировать хостел, деньги опять-таки скинуть надо агенту. Когда я спросила, а может ли работодатель вычесть сумму из моей зарплаты, — снова заблокировали.

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