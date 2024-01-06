Нечего шакалить у Америки Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

6.01.2024, 13:26

Зря Кадыров не послушал Лаврова.

В отличие от того, что сообщал великий геополитик стране, его Кадыров от санкций не окреп, а ослаб – ищет пути их снятия со своего семейства.

Кадыров в стиле ХАМАС предложил обменять захваченных людей на личные преференции Америки для его семьи: «У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. … Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим».

Вот как решил торгануть «людским товаром».

Кадыровским кобылам, верно, все равно, под санкциями они или нет. Что касается остальных, в чем проблема? Что беспокоит? Страна большая, езжай куда хочешь. Мама, дочери - все. К тому же, «с нами», как уверяет Лавров, «большинство человечества». Вот и ездите к нему в гости. Крепните, Кадыровы, под санкциями дальше всей семьей. Нечего шакалить у Америки.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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