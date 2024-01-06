В Беларуси выставили на продажу автограф Юрия Гагарина 6.01.2024, 13:28

Сколько за него просят?

Предложение о продаже автографа известного космонавта Юрия Гагарина появилось на крупном сайте по продаже антиквариата. Лот находится в Барановичах, пишет местное издание BAR24.

К покупке предлагается альбом с открытками летчиков-космонавтов СССР. На открытке с изображением Гагарина стоит подпись. Владелец альбома пишет в объявлении, что она принадлежит самому Гагарину. И что автограф был оставлен в 1963 году.

Подпись Гагарина владелец альбома оценил в 35 тысяч рублей.

Продавая такие вещи, коллекционеры обычно прикладывают фото сертификатов, подтверждающих подлинность той или иной подписи. В данном случае о сертификате ничего не сказано. Его фото также не прилагаются, только сам альбом и подпись на фото с Гагариным.

Других автографов Гагарина в продаже в Беларуси журналисты BAR24 больше не нашли. Но на российских сайтах их довольно много.

Цены колеблются от 35 тысяч до полутора миллионов российских рублей. В пересчете на белорусские рубли это примерно от 1100 до 51000.

Юрий Гагарин — летчик-космонавт СССР, Герой Советского союза. Он стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года.

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