Азаренко и Соболенко сыграли между собой в полуфинале турнира в Австралии 6 6.01.2024, 13:43

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Кто победил?

Сегодня, 6 января, на турнире в австралийском Брисбене состоялся полуфинальный матч, в котором соперничали две сильнейшие белорусские теннисистки, сообщает сайт WTA.

Ранее Арина Соболенко и Виктория Азаренко встречались между собой четыре раза.

Соболенко победила трижды, а единственная победа Азаренко над соотечественницей была на Открытом чемпионате США в 2020-м. Последнее очное соперничество имело место в Монреале в 2021-м, и Арина выиграла со счетом 6:2, 6:4.

Пятая встреча между белорусками тоже осталась за второй ракеткой мира. Соболенко превзошла Азаренко (23-й номер рейтинга) в двух сетах — 6:2, 6:4.

В финале Арина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4-я в рейтинге).

Призовой фонд турнира в Брисбене (категория WTA-500) составляет 1,74 млн долларов. В 2023-м Соболенко дважды победила на австралийских кортах: в Аделаиде и на Australian Open в Мельбурне.

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