Россияне будут двигаться в сторону Харькова: полковник ВСУ назвал направление удара 6.01.2024, 13:50

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И озвучил сроки разворачивания группировки РФ.

В газете The Telegraph отметили, что 15 января российские оккупационные войска могут начать новое наступление под Харьковом. Однако на самом деле враждебные попытки продвинуться на Купянском направлении продолжаются с прошлого года и не имели успеха.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что жителям Харькова и правобережной части Харьковщины ничего не угрожает. Сейчас на территории нет вражеских войск, и в ближайшее время их ожидать не стоит.

Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

«Развертывание даже такой группировки, как на левом берегу Оскола в районе Купянска, займет несколько месяцев», – отметил Свитан.

Он добавляет, что российские войска активно проводят наступательные операции на левом берегу реки Оскол и в районе Купянска с прошлого года. Там наблюдается определенная подготовка оккупационных сил врага к активизации на этом направлении.

Свитан также указывает на то, что основным направлением для наступательных действий является захват Синьковки, но с мая прошлого года им это не удалось. Утром 28 декабря противник снова пытался атаковать украинские позиции, но понес значительные потери без достижения значимых результатов.

«Как минимум до весны россияне будут пытаться двигаться в сторону Харькова – это прогнозируемая ситуация. Мы видим там достаточное количество российских сил и средств», – отметил Свитан.

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