«Это самая болезненная потеря для российских элит» 14 6.01.2024, 14:05

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Зеленский сделал сильный ход.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные российские активы за рубежом, сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов.

Об этом глава украинского государства написал в Twitter, отметив, что российские активы должны быть использованы на поддержку Украины.

«Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей», — написал он, добавив, что в случае передачи активов Украине, российской элиты «почувствуют настоящую силу международного сообщества» и увидят, что мир сильнее террора.

Зеленский также добавил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на ее захватническую войну и правильным сигналом всем потенциальным агрессорам в мире.

Зеленский призвал партнеров Украины быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы и отметил, что в этом году необходимо достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

По его словам, на пути к этой цели Украина полагается на лидерство Группы семи.

5 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна совместно с ЕС рассматривают правовые полномочия, чтобы направить 300 миллиардов долларов российских активов на восстановление и другие нужды Украины.

16 декабря газета Financial Times написала, что страны Большой семерки приближаются к возможной конфискации российских активов с целью передачи их Украине.

FT предполагает, что вопрос конфискации российских активов будет обсуждаться на предстоящей встрече лидеров G7, запланированной на 24 февраля 2024 года.

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