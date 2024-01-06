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«Это самая болезненная потеря для российских элит»

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  • 6.01.2024, 14:05
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«Это самая болезненная потеря для российских элит»

Зеленский сделал сильный ход.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные российские активы за рубежом, сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов.

Об этом глава украинского государства написал в Twitter, отметив, что российские активы должны быть использованы на поддержку Украины.

«Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей», — написал он, добавив, что в случае передачи активов Украине, российской элиты «почувствуют настоящую силу международного сообщества» и увидят, что мир сильнее террора.

Зеленский также добавил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на ее захватническую войну и правильным сигналом всем потенциальным агрессорам в мире.

Зеленский призвал партнеров Украины быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы и отметил, что в этом году необходимо достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

По его словам, на пути к этой цели Украина полагается на лидерство Группы семи.

5 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна совместно с ЕС рассматривают правовые полномочия, чтобы направить 300 миллиардов долларов российских активов на восстановление и другие нужды Украины.

16 декабря газета Financial Times написала, что страны Большой семерки приближаются к возможной конфискации российских активов с целью передачи их Украине.

FT предполагает, что вопрос конфискации российских активов будет обсуждаться на предстоящей встрече лидеров G7, запланированной на 24 февраля 2024 года.

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