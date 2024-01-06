Американский ЗРК «Avenger» зрелищно уничтожил российский «Шахед» 1 6.01.2024, 14:16

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Редкое видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского экипажа американского ЗРК «Avenger».

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают вражеский ударный беспилотник «Shahed».

«Довольно редкий гость на видео: американский ЗРК Avenger уничтожает российские «Шахеды». Работают воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка», - говорится в комментарии к видео.

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