Добрый человек из Сезуана 2 Вадим Зайдман

6.01.2024, 14:33

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Все началось задолго до прихода на галеры известного персонажа.

У этих ребят все было схвачено с самого начала.

Хорошая и познавательная статья Михаила Кедрина о свержении Чаушеску и последовавших затем в Румынии событиях. Но две фразы, не имеющие прямого отношения к теме статьи, резанули слух:

«Нереальная доброта Бориса Николаевича не в характере Иона Илиеску».

«Может, именно этого и не хватало Ельцину... Итог мягкости Бориса Николаевича известен – двадцатилетие олигархического чекизма…».

Этот нереально добрый человек из Сезуана, задолго до Путина, устроил кровавый геноцид в Чечне, уничтожив десятки тысяч человек, причем, большинство – не вооруженных чеченцев, а мирных жителей Грозного и чеченских аулов: женщин, стариков, детей…

И это была первая репетиция того, что теперь Россия творит в Украине.

Этот нереальной доброты человек отдал власть шефу русского гестапо, хотя не мог не понимать, будучи осведомленным о кровавой русской истории и роли в ней этой организации, какие риски несет подобный выбор.

И это был не итог мягкости Бориса Николаевича, как полагает автор.

Во-первых, это был итог того, что этот нереальной доброты человек не хотел нести ответственность за все, что он по своей нереальной доброте нажил и наворотил за свои две каденции, в том числе – за геноцид в Чечне. И именно это, по его мнению, ему мог гарантировать шеф русского гестапо.

Во-вторых, и, видимо, главное. Это был итог того, что сам Ельцин не был никаким демократом. Он был из той же чекистско-коммунистической кодлы, к тому же со звериной жаждой власти.

Просто в перестройку, как человек не только со звериной жаждой – но и звериным чутьем на то, как достичь высшей власти, он понял, что в данную историческую эпоху эту цель можно осуществить, рядясь в демократические одежды и свергнув ортодоксальных коммунистов.

Я уже писал неоднократно: то, что в 91-м году мы приняли за народную демократическую революцию, на самом деле было схваткой молодых хищников, желавших сбросить ярмо коммунистических догм и получить возможность неограниченного этими догмами обогащения и свободного выезда на Запад – со старыми хищниками из ГКЧП, желавшими сохранить советскую систему в первозданном виде (и тут, кстати, вполне просматриваются параллели с румынскими событиями того времени).

Потому ГКЧПисты и проиграли, что против них выступили молодые волки, использовавшие протестные народные настроения в своих целях. Единственное, что мне в этой истории еще не до конца понятно: нереальной доброты Ельцин был с самого начала заодно с этими молодыми хищниками и действовал в их интересах – или же был под их плотной опекой и не мог и шага в сторону сделать без их ведома: ни люстрацию провести, ни нормальный суд на коммунистами, ни разогнать само русское гестапо.

А то, что он с самого ГКЧП как минимум был под их плотной опекой, со всей определенностью говорит известная фотография Ельцина на БТРе в дни путча, где он стоит в окружении гэбешников – Александра Коржакова и Виктора Золотова.

Думается, и остальные молодые люди в штатском – из той же конторы. А в Питере, напомню, к такому же, как Ельцин, фейковому демократу Собчаку был приставлен никому тогда неизвестный подполковник Путин.

В общем, все у этих ребят было схвачено с самого начала.

Поэтому приход к власти директора кровавого русского гестапо – это была не несчастливая роковая случайность, следствие мягкости нереальной доброты Бориса Николаевича, а запрограммированная еще в дни победы над ГКЧП предопределенность.

И олигархический чекизм наступил не с приходом в 2000-м году на галеры известного персонажа – а сразу после победы молодых хищников в 1991-м. Просто в то время это еще был олигархический чекизм лайт, не сбросивший с себя демократические одежды, в которые он тогда, в силу тактической необходимости, рядился.

И нереальной доброты Ельцин был на самом деле никаким не демократом, а этаким Путиным лайт.

И все «лихие 90-е» то подспудно, то прорываясь наружу (Первая чеченская), шел подготовительный процесс к тому, чтобы захватившим в 91-м году Россию чекистам сбросить с себя так тяготившие их демократические одежды и прочие фиговые листочки. И подготовить приход на галеры Путина без приставки «лайт».

И нереально добрый Борис Николаевич был гарантом этому процессу.

И вот об этом дедушке теперь мы сочиняем легенды.

Хотя, в принципе, это вполне в русской традиции: сначала был нереально добрый дедушка Ленин, особенно любивший детей.

Потом был лучший друг детей – вождь всех времен и народов.

Теперь вот слагаем легенду о нереально добром дедушке Ельцине.

Погодите – настанет время, еще и про Путина начнут слагать легенды, какой он был нереально добрый. И, кстати, деток настолько любил, что даже целовал их в пузики.

А теперь самое время объявить конкурс на наиболее полное собрание эпитетов к словосочетанию «...доброта Бориса Николаевича».

Мои варианты: нереальная доброта, феноменальная доброта, фантастическая доброта, офигительная (охренительная) доброта, добрейшая доброта, поразительная доброта, сногсшибательная доброта, невероятная доброта, космических масштабов доброта, необъятная доброта, обезоруживающая доброта, оглушительная и оглоушивающая доброта…

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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