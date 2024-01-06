В Беларуси запретили мужские трусы и джинсы

В Беларуси запретили мужские трусы и джинсы7
- 6.01.2024, 14:36
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В чем причина?
Госстандарт запретил к продаже в Беларуси ряд товаров, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза. В немилость попала детская одежда, мужские джинсы и трусы, пастила и некоторые электрические приборы.
Так, одежда для детей не прошла проверку на гигроскопичность (свойство материала впитывать и удерживать влагу из воздуха). Она меньше, чем необходимые 4 и 6%, у следующих вещей:
костюм для девочки ELVIRA KIDS;
джемпер для девочки ELVIRA Style;
водолазка и толстовка для девочки ERDEN;
куртка для девочки YUMO.
Недостаточная воздухопроницаемость обнаружена у этих товаров:
брюки для девочки ELVIRA Style;
мужские джинсы POROSUS и NNL NIU UP;
мужские трусы migmig.
Есть вопросы к таким показателям, как стойкость к проколу и сопротивление к порезу, у нейлоновых перчаток бренда «Домашний сундук».
А выпущенная компанией «Дымка — добрые сладости» пастила с мармеладом провинилась тем, что имела в составе краситель тартразин (Е102), не указанный в маркировке. Писать о нем нужно обязательно, так как вещество влияет на активность и внимание детей.
Кроме того, в Беларуси теперь нельзя продавать и некоторые светодиодные лампы, кнопку-выключатель, сварочный инвертор.