В Беларуси запретили мужские трусы и джинсы 7 6.01.2024, 14:36

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В чем причина?

Госстандарт запретил к продаже в Беларуси ряд товаров, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза. В немилость попала детская одежда, мужские джинсы и трусы, пастила и некоторые электрические приборы.

Так, одежда для детей не прошла проверку на гигроскопичность (свойство материала впитывать и удерживать влагу из воздуха). Она меньше, чем необходимые 4 и 6%, у следующих вещей:

костюм для девочки ELVIRA KIDS;

джемпер для девочки ELVIRA Style;

водолазка и толстовка для девочки ERDEN;

куртка для девочки YUMO.

Недостаточная воздухопроницаемость обнаружена у этих товаров:

брюки для девочки ELVIRA Style;

мужские джинсы POROSUS и NNL NIU UP;

мужские трусы migmig.

Есть вопросы к таким показателям, как стойкость к проколу и сопротивление к порезу, у нейлоновых перчаток бренда «Домашний сундук».

А выпущенная компанией «Дымка — добрые сладости» пастила с мармеладом провинилась тем, что имела в составе краситель тартразин (Е102), не указанный в маркировке. Писать о нем нужно обязательно, так как вещество влияет на активность и внимание детей.

Кроме того, в Беларуси теперь нельзя продавать и некоторые светодиодные лампы, кнопку-выключатель, сварочный инвертор.

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