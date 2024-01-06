Что попало под мощный ракетный удар ВСУ на авиабазе «Саки» 6.01.2024, 14:50

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Появились первые данные о потерях оккупантов.

Военный аэродром «Саки» в Новофедоровке, где накануне был уничтожен пункт управления российских оккупантов, расположен вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Там дислоцируется 43-й морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ, пишут украинские СМИ и это фото.

Известно, что аэродром «Саки» – один из ключевых для россиян на захваченном ими полуострове. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину кремлевские террористы хранили на захваченной базе авиационные бомбы и ракеты, которыми обстреливали преимущественно юг Украины – Херсонскую и Николаевскую области.

На территории аэродрома расположен учебно-тренировочный комплекс НИТКА, предназначенный для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца.

До оккупации Крыма Россией аэродром использовался Вооруженными силами Украины.

Тем временем в РФ появились первые данные о потерях оккупантов в результате ракетной атаки на авиабазу «Саки».

«Одна ракета попала по территории аэродрома «Саки» в Новофедоровке аннексированного Крыма. Как минимум один военнослужащий получил ранения, еще один утром 6 января находился под завалами», – сообщили источники ASTRA.

Напомним, в ночь на 6 января в районе аэродрома «Саки» вблизи Новофедоровки раздалось по меньшей мере 10 взрывов. На полуострове сработало ПВО. В результате ее работы обломки упали на жилой дом в селе Михайловка, там вспыхнул пожар.

Утром командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в результате взрывов вблизи Евпатории уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. «Отличную работу проделали украинские пилоты», – отметил Олещук.

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