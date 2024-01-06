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В Турции задержали связанную с Беларусью «баронессу разврата»

  • 6.01.2024, 15:01
В Турции задержали связанную с Беларусью «баронессу разврата»

В чем она подозревается?

В Турции задержана гражданка Узбекистана Нилуфар Мирханова, которую подозревают в вывозе женщин для работы в борделях многих стран мира. Об этом сообщило узбекское издание KUN.UZ.

40-летняя женщину задержали в турецкой провинции Чанаккале. Ее подозревают в том, что она ввозила в Турцию женщин из России, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана и устраивала их в бордели.

Турецкая пресса называет ее «Баронессой разврата» и «Мадам Клод».

Отмечается, что Мирханова вышла замуж за турка по поддельным документам 15 дней назад, чтобы получить турецкое гражданство.

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