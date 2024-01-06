«Когда читала в новостях, что у меня новенький дорогой iPhone, то смеялась» 6.01.2024, 15:16

Та самая «Елена 20 рублей» из престижного района Минска дала эксклюзивное интервью.

В середине декабря СМИ впервые написали про «Лену 20 рублей» — прилично одетую девушку с «айфоном», которая гуляет по Минску и просит у незнакомцев в долг, обещает вернуть (скинуть на карту), но затем бесследно исчезает.

После публикации одной истории в редакцию Onlíner написали еще несколько человек: они тоже давали деньги той самой Елене, и она ничего не отдала.

Журналисты услышали и написали о нескольких похожих ситуациях. Как оказалось, Елена прочитала эти рассказы о себе. И осталась недовольна.

Она пришла в редакцию Onlíner по своей инициативе, чтобы всех убедить: ее оболгали.

Предыстория

Напомним, что именно рассказали читатели издания.

1. К мужчине в районе проспекта Победителей в Минске подошла Елена с неработающим iPhone в руках и попросила 20 рублей на такси. Девушка сказала, что у нее разрядилась батарея, из-за этого оплатить поездку она не может, поскольку карта привязана к телефону. Незнакомка пообещала, что деньги потом вернет на карту. Мужчина дал Елене 25 рублей, взял ее номер, но позже дозвониться по нему не смог, своих денег так и не увидел.

2. В магазине к читателю подошла Елена и попросила оплатить ее покупки. Мол, ее iPhone разрядился, к нему привязана карта. Мужчина заплатил около 30 рублей за продукты для дамы, которую видел впервые. Она пообещала отправить эту сумму сразу как найдет зарядку. Оставила номер телефона. Позже оказалось, что абонент недоступен.

3. В районе «Минск-Мира» в два часа ночи подошла девушка, обратилась за помощью с оплатой квартиры на сутки, поскольку у нее сел iPhone. Мужчина решил помочь и дал ей 100 рублей. Девушка пообещала вернуть эти деньги через 30 минут и сообщила контакт для связи. В итоге ничего не отдала, вяло отвечала в Telegram, а потом вообще стала игнорировать сообщения и звонки.

Это лишь три ситуации, на самом деле их было больше.

Пару дней назад Елена написала на редакционную почту, выразив готовность прийти к нам и доказать, что «народная» информация о ней не соответствует действительности.

Кто она такая?

В письме для редакции белоруска оставила номер своего телефона. Журналисты ввели его в приложении Getcontact и увидели следующие комментарии про абонента: «Не рассчиталась за такси», «На бабки кидает», «Не платит за проживание». Исходя из этого мы сделали вывод, что контакт действительно принадлежит той самой белоруске, о которой рассказывали читатели.

В офис девушка приехала на такси (сказала, что оплатила сама, наличными). Журналисты попросили у нее показать паспорт — девушка сказала, что у нее есть только фото документа в телефоне. Судя по этому фото, ее действительно зовут Елена, ей 35 лет. В редакции она попросила зарядку — ее iPhone разрядился.

— Когда я читала в новостях, что у меня новенький дорогой iPhone, то смеялась. У меня не 14-й и даже не 13-й iPhone, а 12 pro. У меня и MacBook есть, много чего есть, — отметила собеседница.

Елена сказала, что читает новости о себе в интернете и что с опубликованным не согласна, поэтому хочет прояснить ситуацию.

— Всем, у кого я просила деньги, я называла свой настоящий номер, потому что я не мошенница и планировала все отдать. Все деньги, которые брала, я уже вернула. Истории из ваших статей неправдивы. У кого это я просила оформить кредит?! История про квартиру в «Минск-Мире» произошла летом в прошлом году, а ее так преподнесли, словно это было совсем недавно. По описанию людей получается, будто я какая-то дурочка, которая ходит по городу и просит по 20 рублей, но это не так.

— Люди жаловались, что не могли вам дозвониться по номеру, который вы им оставляли.

— А зачем мне общаться с незнакомцами?

— Они хотели вернуть свои деньги.

— Я со всеми рассчиталась. Зачем мне после этого с кем-то разговаривать?

Елена сказала, что когда она читала новости о себе, то особенно злилась из-за фразы «безработная гомельчанка».

— Я не безработная и не гомельчанка. У меня есть источник дохода, с 2013 года живу и работаю в Минске.

Свой нынешний источник дохода девушка отказалась назвать. По ее словам, она окончила вуз в Гомеле, работала в местном банке, потом перевелась в крупный банк Минска, где проработала до 2019 года — доросла до должности замначальника и уволилась из-за того, что эта работа не давала ей должного развития. Какое-то время после этого проработала в маркетинговом агентстве. Елена сказала, что в 2016 году купила в кредит квартиру в новостройке Минска, в районе Грушевки на проспекте Дзержинского. Потом стала строить вторую, в «Новой Боровой».

Ее семья — это отец, который живет в деревне Гомельской области, и брат, живущий в Гомеле. Детей нет, мама давно умерла. Брат и отец знают о печальной известности своей близкой родственницы: отец не реагирует никак, а брат только злорадствует.

Как Елена потеряла то ли $100 000, то ли $30 000

Девушка рассказала, что после увольнения из банка в 2019 году попала в сложную ситуацию — она никак не могла найти достойную работу (соглашаться на понижение в должности ей не хотелось). Поэтому стала смотреть вакансии в России и Украине. Нашла хороший вариант за границей, продала обе свои столичные квартиры, положила в сумку $100 000 и отправилась в минский аэропорт.

Как сказала Елена, в аэропорту у работников она спросила, куда ей нужно пройти, чтобы задекларировать деньги, — и переступила через линию «зеленого коридора». Из-за этого все деньги у нее изъяли.

— Это было в 2022 году, вы писали об этом. Но там меня уже называли «минчанка».

В разговоре с нами минчанка-гомельчанка сделала акцент: она не скрывала от работников таможни, что у нее с собой имеются $100 000. По ее словам, ей должны были сразу отдать $10 000 из этой суммы (ведь столько денег можно провозить без декларирования), но не отдали. Разбирательство велось восемь месяцев, и в марте 2023 года девушке все-таки удалось получить эти $10 000, а вместе с ними — еще и штраф в 400 базовых величин.

Елена несколько раз говорила, что у нее есть все документы и она может их предоставить. Но когда мы на следующий день попросили показать хоть какие-нибудь бумаги, подтверждающие изъятие денег, девушка ответила, что прямо сейчас документов нет, что надо сделать запрос в Верховный суд. Через десять минут после этого она написала, что уже запросила документы в суде и сбросит их как только сможет.

Во время разговора мы не смогли отыскать на нашем сайте новость о минчанке, у которой представители таможни в 2022 году изъяли $100 000. Елена ответила нам, что позже сама найдет новость и скинет ссылку. На следующий день мы напомнили про обещание. И получили ссылку, которая ведет на сайт Следственного комитета. В новости СК говорится о том, что в 2021 году у 32-летней минчанки изъяли $32 000. Мы попросили пояснить данную нестыковку, ведь до этого Елена говорила про изъятые у нее $100 000. И вот какой ответ мы получили:

— Квартиру на Грушевке я продала за $80 000, из них $10 000 отдала своему брату на развитие бизнеса. Часть денег вложила в строительство жилья в «Новой Боровой».

Оставшиеся $32 000 наличных Елена пыталась перевезти за границу. Хотя ранее она говорила, что к моменту вылета продала обе свои квартиры и что у нее изъяли именно $100 000 «или чуть меньше».

Эта история про аэропорт косвенно связана с тем, что девушка не могла расплатиться в такси, магазинах и других местах: из-за изъятия денег и штрафа в 400 базовых ее белорусские банковские карты оказались заблокированными. Она оформила карту российского банка, которая срабатывает не везде.

Версия Елены про деньги, которые она брала в долг

Девушка настаивает: она не просила деньги просто так, а договаривалась, что чуть ли не сразу же вернет их на карту либо кинет на мобильный.

— Моя карта «Тинькофф» в Беларуси иногда не срабатывает, поэтому я была вынуждена обращаться за помощью. Мне психологически сложно читать, что я хожу и прошу деньги. Писали про такси, неоплаченные счета. Действительно были вопросы с перечислением денег. Возможно, мне надо было поднять общественный резонанс, упасть на колени и плакать. Но я вела себя достойно и с этой ситуацией справляюсь.

Также Елена прокомментировала новость о своем недавнем задержании.

— Я зашла в торговый центр, ко мне подбежал охранник, остановил меня, вызвал милицию. Сотрудники милиции забрали меня, доставили в РУВД и дали 10 суток якобы за то, что я ругалась матом, но я никогда не ругаюсь матом и не пью алкоголь. В милиции не подтвердился ни один факт, что я кому-то не вернула деньги.

Я не жду, что мне будут сочувствовать. Знаю, что скажут: «Так ей и надо». Считаю, что при написании текстов обо мне стоило узнать в том числе мое мнение о ситуации (перед публикацией новостей мы звонили Елене, но она была недоступна. — Прим. Onlíner). У нас люди верят словам любого дурного человека, а надо опрашивать обе стороны.

После того как о белоруске стали писать в интернете, в том числе публиковать ее фото и другие личные данные, жизнь девушки сильно ухудшилась. Например, некоторые таксисты теперь отказываются везти ее в долг. Когда она заходит в некоторые кафе — работники требуют, чтобы она ушла. Из-за того что ее номер попал в какие-то чаты, Елене сложно снять жилье там, где она хочет. Друзья стали игнорировать ее звонки.

— Мне стало уже невыносимо.

Этой весной блогер koko.by написал про даму, которая ходит по недешевым кафе, заказывает еду на 50—100 рублей и уходит не расплатившись. К тексту даже прикрепили скриншот с камеры видеонаблюдения, и гостья на снимке очень похожа на нашу Елену.

— Это были вы?

— Да, но вопросы уже разрешены. В тех историях у меня тоже не работали карты из-за той ситуации в аэропорту, связанной с изъятием денег. Я общалась с журналистами, дала опровержение.

— Если у вас несколько месяцев были проблемы с картой российского банка, почему вы не завели другую в Беларуси?

— Я рассчитывала, что мои старые белорусские карты вот-вот разблокируют.

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