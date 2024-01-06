Байден произнес свою первую предвыборную речь 17 6.01.2024, 15:25

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О чем говорил президент США?

В своей первой предвыборной речи 2024 года президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих стране в случае возвращения к власти своего вероятного оппонента Дональда Трампа. Байден назвал Трампа «фундаментальной угрозой американской демократии» и напомнил о нападении на Капитолий, передает Би-би-си.

— Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, — это самый актуальный вопрос нашего времени (…) В нем вся суть выборов 2024 года, — подчеркнул нынешний президент США в своей эмоциональной речи.

Трамп в свою очередь резко отреагировал на нее во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Он назвал ее «жалкой страшилкой» и сказал, что Байден сам — угроза демократии.

— Послужной список Байдена — это непрерывная череда [проявлений] слабости, некомпетентности, коррупции и провалов, — заявил Трамп.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он поднимал снова и снова в последние годы. На этот раз он привел в пример нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы обосновать свою точку зрения.

В тот день сторонники Трампа ворвались здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Это произошло за две недели до того, как он должен был вступить в должность.

«Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами»

Трамп — самый вероятный кандидат на пост президента США от Республиканской партии — часто повторяет ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Бывший президент даже пытался представить нападение 6 января как «прекрасный день» в своих публичных выступлениях. Он называл участников штурма «патриотами» и политическими заключенными и обещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке «украсть историю», при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.

— Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, — сказал Байден. — Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию.

— Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами. Он говорит об отравлении крови американцев, повторяя те же самые выражения, которые использовались в нацистской Германии, — продолжил нынешний президент США.

Предвыборный штаб Трампа пока не отреагировал на просьбу о комментариях.

Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, написал у себя в X (бывшем Twitter), что Байден «решил не строить свою кампанию на конкретных проблемах в 2024 году».

— Вместо того, чтобы помогать тем, кто страдает от «Байденомики» или из-за нашей дырявой южной границы, Байден планирует сделать правительство своим оружием против своего главного политического оппонента, — прокомментировал Миллер.

Байден в своих выступлениях снова и снова возвращается к теме сохранения демократии в США.

В 2020 году в своей президентской кампании он позиционировал себя как кандидат, способный вернуть Америку к нормальной жизни. Перед выборами в Палату представителей 2022 года Байден назвал их «битвой за душу нации».

Нынешнее предвыборное выступление Байдена состоялось недалеко от национального исторического парка Вэлли-Фордж в Пенсильвании. Это место было выбрано специально, чтобы подчеркнуть высокие ставки в президентской гонке. Вэлли-Фордж известен тем, что там во время американской Войны за независимость армия Джорджа Вашингтона пережила трудную зиму 1777−78 годов.

Даже музыка для выступления способствовала созданию атмосферы: когда Байден вышел на трибуну, из громкоговорителей звучала песня из хитового рэп-мюзикла «Гамильтон», посвященного отцам-основателям США.

После года неудачных попыток Байдена улучшить свои рейтинги путем привлечения внимания к своей экономической программе, в своей предвыборной кампании он решил вновь сосредоточиться на вопросе демократии.

Кампания Байдена построена на том, чтобы подчеркнуть резкие различия между ним и Трампом.

Фундаментальные вопросы

В прошлом эта стратегия уже показывала свою эффективность для Байдена.

Демократы превзошли ожидания на выборах в Конгресс 2022 года. Они обошли оппонентов-республиканцев с противоречивым взглядами, которые поддерживали Трампа и ставили под сомнение легитимность результатов выборов 2020 года.

Этот вопрос «имеет невероятный резонанс среди демократического электората», — отмечает Эшли Этьен, работавшая старшим советником на предвыборной кампании Байдена 2020 года.

— Нет ничего более фундаментального, чем демократия, для понимания того, кем мы являемся, — объясняет Этьен. — Но это выигрышная стратегия. Это выигрышное послание. И оно способствовало созданию невероятно широкой коалиции избирателей.

Союзники Байдена из демократического лагеря также, похоже, довольны его решением сосредоточиться на демократических ценностях в своей кампании.

— Приятно видеть, что президент сегодня переходит в наступление, чтобы говорить о демократии, говорить о свободе и говорить о том факте, что Трамп ставит все это под угрозу, — заявил журналистам губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро.

Недавние опросы показали, что спустя три года после штурма Капитолия 6 января взгляды американцев на него резко различаются в зависимости от партийных предпочтений. Согласно опросу издания Washington Post и Университета Мэриленда, республиканцы теперь с меньшей вероятностью готовы признать, что это было насильственное нападение. А около четверти американцев верят в теорию заговора, согласно которой беспорядки спровоцировало ФБР, а не сторонники Трампа, показало исследование.

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