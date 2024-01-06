закрыть
6 января 2024, суббота, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно прямо в кабинете задержали сотрудника местного филиала госпредприятия

  • 6.01.2024, 15:44
  • 3,172
В Гродно прямо в кабинете задержали сотрудника местного филиала госпредприятия
ИЛЛЮСТРАЦИЯ HRODNA.LIFE

За комментарии в мессенджере.

Силовики задержали сотрудника Гродненского производственного управления госпредприятия «ДиЭкОс». Его «покаянное» видео опубликовал 6 января приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В опубликованном ролике видно, как силовики входят в кабинет к мужчине, укладывают его лицом в пол и надевают наручники.

— Я житель города Гродно. Задержан сотрудниками милиции за то, что оставлял в мессенджере негативные комментарии, — заставили сказать на камеру мужчину.

Судя по опубликованным пропагандистами кадрам, мужчина работает в Гродненском производственном управлении госпредприятия «ДиЭкОс». Компания позиционирует себя, как экспертов в области диагностирования, освидетельствования технических устройств, ремонта котлов, сосудов, трубопроводов, подъемных сооружений, строительных кранов, а также издании и распространении нормативно-технических документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип