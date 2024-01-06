В Гродно прямо в кабинете задержали сотрудника местного филиала госпредприятия 6.01.2024, 15:44

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ИЛЛЮСТРАЦИЯ HRODNA.LIFE

За комментарии в мессенджере.

Силовики задержали сотрудника Гродненского производственного управления госпредприятия «ДиЭкОс». Его «покаянное» видео опубликовал 6 января приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В опубликованном ролике видно, как силовики входят в кабинет к мужчине, укладывают его лицом в пол и надевают наручники.

— Я житель города Гродно. Задержан сотрудниками милиции за то, что оставлял в мессенджере негативные комментарии, — заставили сказать на камеру мужчину.

Судя по опубликованным пропагандистами кадрам, мужчина работает в Гродненском производственном управлении госпредприятия «ДиЭкОс». Компания позиционирует себя, как экспертов в области диагностирования, освидетельствования технических устройств, ремонта котлов, сосудов, трубопроводов, подъемных сооружений, строительных кранов, а также издании и распространении нормативно-технических документов.

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