Белорус забросил шедевральную «шайбу года» в WHL 6.01.2024, 15:58

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Егор Сидоров

Нападающий Егор Сидоров вызвал эйфорию в американских СМИ.

Невероятный гол в Западной хоккейной лиге оформил белорусский нападающий «Саскатуна» Егор Сидоров, сообщает hockey.by.

В североамериканских СМИ, в том числе в официальном аккаунте НХЛ в Твиттере, эту шайбу уже окрестили «Голом года в WHL».

Сидоров отличился в игре с «Реджайной» и помог своей команде одержать победу – 6:4.

Это уже 34-я шайба белорусского нападающего, также на его счету 17 передач в 35 матчах сезона.

Отметим, Егор Сидоров набирает результативные баллы уже в десяти поединках подряд (10+8).

Yegor Sidorov throwing his hat in the ring for @TheWHL goal of the year! 🥵



(🎥: @BladesHockey) pic.twitter.com/LzA2IUyZNc — NHL (@NHL) January 6, 2024