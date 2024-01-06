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Белорус забросил шедевральную «шайбу года» в WHL

  • 6.01.2024, 15:58
  • 1,396
Белорус забросил шедевральную «шайбу года» в WHL
Егор Сидоров

Нападающий Егор Сидоров вызвал эйфорию в американских СМИ.

Невероятный гол в Западной хоккейной лиге оформил белорусский нападающий «Саскатуна» Егор Сидоров, сообщает hockey.by.

В североамериканских СМИ, в том числе в официальном аккаунте НХЛ в Твиттере, эту шайбу уже окрестили «Голом года в WHL».

Сидоров отличился в игре с «Реджайной» и помог своей команде одержать победу – 6:4.

Это уже 34-я шайба белорусского нападающего, также на его счету 17 передач в 35 матчах сезона.

Отметим, Егор Сидоров набирает результативные баллы уже в десяти поединках подряд (10+8).

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