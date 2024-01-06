В России внезапно исчез один из участников скандальной вечеринки в «Мутаборе» 2 6.01.2024, 15:59

5,776

Телефон артиста недоступен.

Российский рэпер Vacio, арестованный за участие в «почти голой» вечеринке в клубе «Мутабор», внезапно пропал из спецприемника.

Как сообщает издание Sota, музыкант должен был освободиться вечером 5 января, но так и не появился на выходе из спецприемника, где его ожидали журналисты и друзья. Телефон рэпера недоступен.

В полиции заявили, что Vacio вышел из спецприемника раньше намеченного срока, а его телефон разрядился. Однако он до сих пор не вышел на связь.

Утром 6 января анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что управление МВД по Москве передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Насти Ивлеевой и Vacio по статье о склонении лиц в деятельность экстремистской организации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».